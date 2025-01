https://fr.sputniknews.africa/20250127/la-tunisie-numerise-la-gestion-pharmaceutique-1070377500.html

La Tunisie numérise la gestion pharmaceutique

La Tunisie modernise son administration pharmaceutique afin de simplifier les démarches pour les professionnels et les consommateurs ainsi que de favoriser la... 27.01.2025, Sputnik Afrique

Le ministre tunisien de la Santé a inauguré le 22 janvier une plateforme dédiée à la gestion des médicaments et des produits de santé. "Cette initiative permettra à la Tunisie de rejoindre les rangs des pays développés qui s’appuient sur l’industrie pharmaceutique et l’exportation des médicaments", a affirmé Mustapha Ferjani. La plateforme permettra: Ce projet développé par l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé s’inscrit dans le programme général de numérisation des services en Tunisie.

