La Russie a expédié 27.000 tonnes de blé vers Lomé, une première. 27.01.2025, Sputnik Afrique

Ce mois-ci, la Russie a exporté pour la première fois 27.000 tonnes de blé au Togo, selon Izvestia.Le service russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire Rosselkhoznadzor a annoncé avoir mené tous les tests nécessaires sur la qualité de la denrée.La demande en grains importés en Afrique est en pleine croissance. Auparavant, le ministère russe de l'Agriculture a déclaré que la Russie était le plus grand fournisseur de produits agricoles vers l’Afrique, couvrant 14% des importations du continent.La Russie a augmenté ses importations de blé vers les pays africains de 35% au cours des 10 premiers mois de 2024. Parmi les plus gros acheteurs figurent l'Égypte, l'Algérie et le Kenya.Les livraisons au Maroc 🇲🇦 ont été multipliées par 6, au Nigéria 🇳🇬 par 3,7 et au Kenya🇰🇪 par 1,4. L'Éthiopie 🇪🇹, la Sierra Leone 🇸🇱, Djibouti 🇩🇯 ont repris leurs achats de blé russe l'année dernière.

