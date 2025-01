https://fr.sputniknews.africa/20250127/la-plus-ancienne-preuve-dun-poison-composite-pour-fleches-decouverte-en-afrique-du-sud-1070368230.html

La plus ancienne preuve d'un poison composite pour flèches découverte en Afrique du Sud

La plus ancienne preuve d'un poison composite pour flèches découverte en Afrique du Sud

La plus ancienne preuve de poison pour flèches composé de plusieurs ingrédients a été découverte après une analyse chimique d’un os d’antilope vieux de 7.000... 27.01.2025, Sputnik Afrique

Des traces d’un mélange d'ingrédients toxiques ont été repérées dans un os d'antilope vieux de 7.000 ans retrouvé dans la grotte de Kruger, selon une étude publiée dans le magazine Conversation.Ces fossiles, contenant des fragments de pointes de flèches, ont été découverts dès 1983. Mais ce n’est qu’en 2022 que les scientifiques ont eu l’idée de procéder à une analyse chimique des résidus de poison.L'archéologue Justin Bradfield et ses collègues ont alors constaté qu’il s’agissait de la preuve la plus ancienne de la préparation de poisons composites. La recette combinait au moins deux, voire trois, toxines végétales.On suppose que les poisons ont également été utilisés pour la chasse à des périodes plus anciennes, mais on ne dispose pas de preuves explicites à ce propos.

