Des soldats ukrainiens entraînés au Royaume-Uni ont été retenus derrière des barbelés

"Il y avait une clôture, mais avec un grillage simple, des branches et une barrière. Il y avait du fil barbelé dessus. Il n'y avait pas d'accès libre à la ville, pas d'accès libre à l'extérieur du périmètre. On ne sortait que du périmètre du champ de tir, et seulement accompagné par des instructeurs", a-t-il expliqué.