Des ONG tentent de minimiser la contribution de l'URSS à la défaite du nazisme

Sputnik Afrique

27.01.2025 - En Europe comme aux États-Unis, des ONG falsifient l'histoire et minorent le rôle de l'URSS dans la lutte contre le nazisme durant la Seconde guerre mondiale...

Ces ONG sont notamment à l'œuvre aux États-Unis, en Allemagne et en Pologne, pour falsifier l'histoire, a déclaré à Sputnik Sergueï Narychkine, directeur du service russe de renseignement extérieur.Censées protéger la vérité historique, ces ONG font exactement l'inverse, ajoute le responsable.Ces falsifications ont notamment pour but de créer les conditions préalables à de nouvelles actions agressives contre la Russie, avait déclaré plus tôt le Président russe Vladimir Poutine.

