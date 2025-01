https://fr.sputniknews.africa/20250127/dans-quelques-annees-le-nigeria-sera-une-superpuissance-dans-la-production-de-materiel-militaire--1070371245.html

Dans quelques années, le Nigeria sera une "superpuissance dans la production de matériel militaire"

Ces 16 dernières années de lutte antiterroriste ont permis au pays de "renforcer les capacités de nos ingénieurs et de nos mécaniciens", a fait savoir le 24... 27.01.2025, Sputnik Afrique

"Les gens sont intéressés, les gens arrivent, nous avons beaucoup de partenaires qui s’y lancent", a-t-il expliqué. Ainsi, le pays produit sur son sol des véhicules anti-mines et anti-embuscade (MRAP), aAisi que des véhicules blindés de transport de troupes. Ces matériels sont fabriqués par la Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON) et des entreprises nigérianes comme Proforce.De plus, il est possible de récupérer ces véhicules "complètement brûlés, les réparer et les remettre en service", a-t-il dit.

