https://fr.sputniknews.africa/20250126/paul-biya-se-representera-a-la-presidentielle-au-cameroun-pour-un-8e-mandat-1070354083.html

Paul Biya se représentera à la présidentielle au Cameroun pour un 8e mandat

Paul Biya se représentera à la présidentielle au Cameroun pour un 8e mandat

Sputnik Afrique

Le chef de l’État camerounais reste "le candidat naturel du Rassemblement démocratique du peuple", a annoncé le 23 janvier le président de l’Assemblée... 26.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-26T08:31+0100

2025-01-26T08:31+0100

2025-01-26T08:31+0100

afrique subsaharienne

cameroun

paul biya

élection présidentielle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0c/1056157044_0:0:3185:1793_1920x0_80_0_0_09a9712983b6268de09c47f914fa1181.jpg

La présidentielle au Cameroun est programmée pour octobre 2025. "Au moment où certains appellent à la division et à la rébellion, restons unis et lucides. Parler de confier notre pays à un diable inconnu est irresponsable", a indiqué Cavaye Yéguié Djibril, relate Actu Cameroun.Paul Biya, 91 ans, dirige le pays depuis 1982, est considéré comme le plus vieux chef d'État en exercice.

afrique subsaharienne

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, cameroun, paul biya, élection présidentielle