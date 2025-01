https://fr.sputniknews.africa/20250126/nigeria-plus-de-6-milliards-de-dollars-investis-dans-le-secteur-de-lenergie-en-2024-1070353670.html

Nigeria: plus de 6 milliards de dollars investis dans le secteur de l’énergie en 2024

Nigeria: plus de 6 milliards de dollars investis dans le secteur de l’énergie en 2024

Sputnik Afrique

Le secteur de l’énergie au Nigeria s’est accaparé environ 6,7 milliards de dollars d’investissements au cours de l’année 2024, selon des chiffres officiels. 26.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-26T07:05+0100

2025-01-26T07:05+0100

2025-01-26T07:05+0100

nigeria

afrique subsaharienne

énergie

gaz

pétrole

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0f/1069728134_0:134:2197:1370_1920x0_80_0_0_afb612d7bcdc16eea0ed1911812c9522.jpg

La part du lion de cette enveloppe a été absorbée par le secteur du pétrole et du gaz ayant totalisé 5,5 milliards de dollars d’investissements au cours de l’année précédente, précise un récent rapport sur le secteur de l’énergie, publié par la conseillère spéciale du président nigérian sur les questions de l’énergie, Olu Verheijen.Selon le rapport, 700 millions de dollars ont été investis dans les projets de mobilité durable, notant que les investissements dans le secteur du gaz et du pétrole ont porté sur des opérations d’acquisition d’actifs réalisées par les compagnies du secteur.Ces acquisitions qui favorisent davantage la présence des sociétés locales dans le secteur devraient insuffler une nouvelle dynamique au secteur et contribuer à sa pérennité, fait valoir la même source.Concernant les perspectives d'avenir du secteur pétrolier et gazier, Verheijen a déclaré que le Nigeria pourrait attirer 5 milliards de dollars d'investissements gaziers d'ici 2029, renforçant ainsi les capacités d’export tout en soutenant les opportunités de transition énergétique.Dans le secteur du pétrole, la responsable a précisé que le pays comptant parmi les plus importants producteurs de hydrocarbures en Afrique pourrait accéder à 30 milliards de dollars d’investissements en offshore profond d’ici 2029.Le Nigeria s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de production pétrolière en 2025, en tablant sur une moyenne de 2,062 millions de barils par jour (bpj), contre une moyenne actuelle de 1,7 million de BPJ.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, afrique subsaharienne, énergie, gaz, pétrole