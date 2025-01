https://fr.sputniknews.africa/20250126/le-secretaire-general-de-lonu-appelle-ce-pays-a-cesser-son-soutien-au-groupe-arme-m23-en-rdc-1070362687.html

Le secrétaire général de l'Onu appelle ce pays à cesser son soutien au groupe armé M23 en RDC

Le secrétaire général de l'Onu appelle ce pays à cesser son soutien au groupe armé M23 en RDC

L'armée rwandaise devrait cesser son soutien au groupe armé M23, a déclaré le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres. Plusieurs Casques bleus de la... 26.01.2025

international

onu

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

m23

antonio guterres

Antonio Guterres est préoccupé par l'escalade dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), condamne les offensives du M23 et exhorte le Rwanda à cesser de soutenir ce groupe armé, a déclaré ce 26 janvier le cabinet du secrétaire général de l'Onu.Le Secrétaire général a aussi enjoint les parties à respecter l'accord de cessez-le-feu, réaffirmé le soutien des Nations unies au processus de Luanda et appelé à une reprise immédiate des négociations dans ce cadre.Trois Casques bleus de la MONUSCO -deux Sud-Africains et un Uruguayen- ont été tués, ces dernières 48 heures, a rappelé le responsable. Onze autres ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations unies à Goma.

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

international, onu, république démocratique du congo (rdc), rwanda, m23, antonio guterres