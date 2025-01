https://fr.sputniknews.africa/20250126/le-recent-accord-entre-lethiopie-et-la-somalie-renforce-la-cooperation-regionale-selon-ligad-1070359720.html

Le récent accord entre l’Éthiopie et la Somalie renforce la coopération régionale, selon l’IGAD

Le récent accord entre l'Éthiopie et la Somalie renforce la coopération régionale, selon l'IGAD

L'accord entre l'Éthiopie et la Somalie ouvre la voie à la coopération régionale en Afrique de l'Est, a fait valoir l'Autorité intergouvernementale pour le... 26.01.2025

Le dialogue pacifique entre les deux nations conduit à une amélioration de la coopération économique et politique, a déclaré Abebe Muluneh, chef de la division Paix et Sécurité de l’IGAD, à l'agence de presse éthiopienne ENA.M.Muluneh a appelé les pays de la région à prioriser la résolution des problèmes internes et à résister aux ingérences étrangères sachant que cela contribuera à l'harmonie régionale.

