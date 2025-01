Le groupement Nord a attaqué deux brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov. L'ennemi a perdu 40 soldats, une pièce d'artillerie et trois stations de guerre électronique. Un dépôt de munitions a aussi été détruit. Le groupement Nord a attaqué deux brigades ukrainiennes sur l'axe de Kharkov. L'ennemi a perdu 40 soldats, une pièce d'artillerie et trois stations de guerre électronique. Un dépôt de munitions a aussi été détruit.

Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique, attaquant six brigades ennemies dans la région de Kharkov et en république populaire de Donetsk. L'armée de Kiev a perdu 390 militaires et cinq pièces d'artillerie, dont trois produites par les pays de l'Otan. Un dépôt de munitions a été anéanti. Le groupement Ouest a amélioré sa situation tactique, attaquant six brigades ennemies dans la région de Kharkov et en république populaire de Donetsk. L'armée de Kiev a perdu 390 militaires et cinq pièces d'artillerie, dont trois produites par les pays de l'Otan. Un dépôt de munitions a été anéanti.

Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses et attaqué cinq brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 200 militaires, un blindé de transport de troupes M113 américain et deux pièces d'artillerie fabriqués par les pays de l'Otan. Deux dépôts de munitions ont été détruits. Le groupement Sud a conquis des positions plus avantageuses et attaqué cinq brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 200 militaires, un blindé de transport de troupes M113 américain et deux pièces d'artillerie fabriqués par les pays de l'Otan. Deux dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Centre a libéré la localité de Zelionoïé, en république populaire de Donetsk. Il a aussi attaqué six brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 650 soldats, quatre blindés de combat et trois pièces d'artillerie. Le groupement Centre a libéré la localité de Zelionoïé, en république populaire de Donetsk. Il a aussi attaqué six brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 650 soldats, quatre blindés de combat et trois pièces d'artillerie.

Le groupement Est a continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie, attaquant cinq brigades ennemies en RPD. Les pertes armées ukrainiennes s'élèvent à 150 militaires, un char, un blindé de combat et quatre pièces d'artillerie, dont une produite par les pays de l'Otan. Le groupement Est a continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie, attaquant cinq brigades ennemies en RPD. Les pertes armées ukrainiennes s'élèvent à 150 militaires, un char, un blindé de combat et quatre pièces d'artillerie, dont une produite par les pays de l'Otan.

Le groupement Dniepr a attaqué deux brigades ukrainiennes dans la région de Kherson. L'armée de Kiev a perdu 40 soldats. Le groupement Dniepr a attaqué deux brigades ukrainiennes dans la région de Kherson. L'armée de Kiev a perdu 40 soldats.

L'aviation, les drones d'assaut, les troupes de missiles balistiques et l'artillerie russe ont bombardé des sites énergétiques alimentant l'armée ukrainienne et des usines de guerre, l'infrastructure d'aérodromes militaires, des ateliers de production et des dépôts de drones et de bateaux sans pilote, ainsi que des zones de concentration de troupes et d'équipements de l'armée ukrainienne dans 153 secteurs. L'aviation, les drones d'assaut, les troupes de missiles balistiques et l'artillerie russe ont bombardé des sites énergétiques alimentant l'armée ukrainienne et des usines de guerre, l'infrastructure d'aérodromes militaires, des ateliers de production et des dépôts de drones et de bateaux sans pilote, ainsi que des zones de concentration de troupes et d'équipements de l'armée ukrainienne dans 153 secteurs.