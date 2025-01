https://fr.sputniknews.africa/20250126/lafrique-de-lest-devrait-connaitre-une-croissance-de-57-en-2025-1070362251.html

L'Afrique de l'Est devrait connaître une croissance de 5,7% en 2025

26.01.2025

Le PIB de l'Afrique de l'Est devrait croître de 5,7% en 2025 contre 5,1% en 2024, selon les prévisions de la Banque africaine de développement citées par l'Ethiopian News Agency, alors qu'une table ronde sur les perspectives économiques de la région a eu lieu à Londres, sous la houlette de l'Association de l'Afrique de l'Est.Cette croissance profitera:Les pays les plus performants sont l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, qui pourraient enregistrer des croissances record de 6% en 2025.

