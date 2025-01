https://fr.sputniknews.africa/20250126/laes-condamne-le-soutien-des-sponsors-etatiques-etrangers-au-terrorisme-au-sahel-1070357973.html

L'AES condamne le soutien des "sponsors étatiques étrangers" au terrorisme au Sahel

Ces pays agissent "à l'instar de la France et de l'Ukraine, cette dernière ayant ouvertement revendiqué son appui aux groupes terroristes opérant au Mali", a... 26.01.2025, Sputnik Afrique

Ces démarches se passent "sans la moindre condamnation" du Conseil de sécurité de l'ONU, a noté le diplomate, en s'exprimant le 24 janvier à New York lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Issa Konfourou a souligné que la lutte contre le terrorisme représente une préoccupation existentielle pour l'AES, et seule une approche régionale coordonnée et souveraine peut apporter une réponse efficace à la menace terroriste.

afrique subsaharienne, alliance des états du sahel (aes), mali, niger, burkina faso, onu, lutte antiterroriste