https://fr.sputniknews.africa/20250126/aggravation-de-la-situation-en-rdc-le-conseil-de-securite-de-lonu-sest-reuni-durgence-1070363080.html

Aggravation de la situation en RDC: le Conseil de sécurité de l'Onu s'est réuni d'urgence

Aggravation de la situation en RDC: le Conseil de sécurité de l'Onu s'est réuni d'urgence

Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité de l'Onu 's'est réuni d'urgence pour discuter de l'escalade dans l'est de la RDC. Ce pays a qualifié de "déclaration de guerre" les... 26.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-26T21:41+0100

2025-01-26T21:41+0100

2025-01-26T21:48+0100

international

onu

conseil de sécurité de l'onu

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

rwanda

vassili nebenzia

antonio guterres

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103979/68/1039796868_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_d8a8d81e298f3a35eea2e19351b1f848.jpg

La ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a qualifié les actions du Rwanda dans l'est de la RDC de "déclaration de guerre" lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Onu. La Russie a aussi condamné l'escalade du conflit en RDC par les rebelles du M23. La Russie condamné l'emploi d'armes lourdesMoscou est surtout préoccupé par l'utilisation d'armes sophistiquées et de l'artillerie lourde à proximité des infrastructures civiles, a indiqué le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu, Vassili Nebenzia. Il signale avec inquiétude l'emploi de systèmes de guerre électronique qui présentent un danger pour l’aviation civile. Le secrétaire général de l'Onu appelle à retirer les troupes rwandaisesLe secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a appelé les forces rwandaises à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Ces dernières 48 heures, trois Casques bleus de la MONUSCO -2 Sud-Africains et un Uruguayen- ont été tués et 11 autres blessés, a-t-il rappelé. La RDC dénonce la position de l'Union africainePlus tôt dans la journée, le gouvernement de la RDC s'était dit indigné après que l'Union africaine a qualifié le M23 d'opposition "politico-militaire".

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

rwanda

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, onu, conseil de sécurité de l'onu, république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, rwanda, vassili nebenzia, antonio guterres, russie