"À bas l'État depuis qu'il est facho": une mobilisation féministe se tient à Paris

"À bas l'État depuis qu'il est facho": une mobilisation féministe se tient à Paris

D'après la Coordination Féministe, qui a appelé à la manifestation, cette mobilisation est censée donner une "réponse unitaire au processus de fascisation de... 26.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-26T17:22+0100

Les manifestants scandent: "Pas de fachos dans les quartiers, pas de quartiers pour les fachos!", constate un correspondant de Sputnik Afrique sur place. Les banderoles sont visibles: "Macron en marche avec l'extrême-droite, riposte féministe antifasciste", "Make fascists afraid again", "Faisons la révolution d'abord! On verra ensuite!".Les organisateurs dénoncent un "agenda raciste, islamophobe, suprémaciste et anti-migrant" de l'actuel gouvernement ainsi que "l’instrumentalisation des féminicides et de la situation à Mayotte".

