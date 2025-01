https://fr.sputniknews.africa/20250125/une-ghaneenne-nommee-representante-speciale-de-lonu-pour-la-libye-1070344082.html

Une Ghanéenne nommée représentante spéciale de l'ONU pour la Libye

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a décidé vendredi de nommer Hanna Serwaa Tetteh, du Ghana, au poste de représentante spéciale pour... 25.01.2025, Sputnik Afrique

Elle succède au Sénégalais Abdoulaye Bathily qui a été envoyé spécial et chef de la MANUL jusqu’en mai 2024, a indiqué le porte-parole de l’ONU dans un communiqué, ajoutant que M. Guterres est "reconnaissant pour son leadership, ainsi qu’à la représentante spéciale adjointe, Stéphanie Koury, qui a dirigé la Mission onusienne par intérim.Mme Tetteh compte à son actif une vaste d’expérience aux niveaux national, régional et international, y compris plus récemment en tant qu’envoyée spéciale du Secrétaire général pour la Corne de l’Afrique de 2022 à 2024, selon la même source.Elle était également représentante spéciale du Secrétaire général auprès de l’Union africaine (UA), chef du Bureau des Nations Unies auprès de l’UA et directrice générale de l’Office de l'organisation multilatérale à Nairobi.Serwaa Tetteh a aussi occupé les postes de ministre des Affaires étrangères et ministre du Commerce et de l'Industrie dans son pays.

