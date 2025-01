https://fr.sputniknews.africa/20250125/une-entreprise-burkinabe-lance-sa-marque-de-vehicules-electriques-1070345145.html

Une entreprise burkinabè lance sa marque de véhicules électriques

C'est Itaoua qui a sorti un véhicule avec 330 km d'autonomie. Les modèles présentés sont baptisés Native et Sahel. 25.01.2025, Sputnik Afrique

Leur avantage est qu'ils offrent un transport respectueux vis-à-vis de l'environnement, souligne le concepteur. Les véhicules sont 100% électriques.La Itaoua Sahel a également un tableau de bord numérique et un écran tactile, un système de navigation GPS intégré, une caméra de recul et un capteur de stationnement, mais aussi une connexion Bluetooth et un port USB.Côté sécurité, elle a la direction assistée, le freinage ABS et contrôle de traction, mais aussi des airbags frontaux et latéraux.Des bornes de recharge rapide devraient être installées partout dans le pays, selon les promoteurs. Les véhicules sont aussi rechargeables à l'énergie solaire.

