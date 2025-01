https://fr.sputniknews.africa/20250125/record-du-monde-de-vie-sous-marine-un-ingenieur-allemand-vit-sous-leau-pendant-120-jours-1070351739.html

Record du monde de vie sous-marine: un ingénieur allemand vit sous l'eau pendant 120 jours

Record du monde de vie sous-marine: un ingénieur allemand vit sous l'eau pendant 120 jours

Sputnik Afrique

Rüdiger Koch a passé cette période dans une capsule sous-marine de 30 mètres carrés au large des côtes du Panama. Vendredi dernier, l'homme de 59 ans a quitté... 25.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-25T19:08+0100

2025-01-25T19:08+0100

2025-01-25T21:54+0100

record

sous-marins

panama

allemagne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/04/1069028709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f068a7ff5a529c66bc9c6e972d2013e5.jpg

Celle-ci a confirmé que M. Koch avait battu le précédent record de l'Américain Joseph Dituri de 100 jours sous l'eau sans dépressurisation.La capsule se trouvait à 11 mètres de profondeur, à environ 15 minutes de la côte du nord du Panama, et le locataire avait une belle vue depuis les hublots.La maison était équipée de tout le confort moderne: en plus des lits et des toilettes, il y avait un poste de télévision, un ordinateur avec Internet, et un vélo d'entraînement.Mais l'ingénieur n'avait pas de douche et n'avait pas le droit de sortir pour se baigner dans la mer.La capsule était reliée au monde extérieur par un escalier en colimaçon dans un tube. Celui-ci servait à lui fournir ses repas. Des panneaux solaires lui fournissaient de l'électricité.

panama

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

record, sous-marins, panama, allemagne