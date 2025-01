https://fr.sputniknews.africa/20250125/larmee-congolaise-a-repousse-une-attaque-des-rebelles-m23-contre-une-ville-strategique--1070344412.html

L'armée congolaise a repoussé une attaque des rebelles M23 contre une ville stratégique

L'armée congolaise a repoussé une attaque des rebelles M23 contre une ville stratégique

Sputnik Afrique

Les troupes gouvernementales congolaises ont repoussé une attaque des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) contre la ville de Saké, stratégiquement... 25.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-25T08:11+0100

2025-01-25T08:11+0100

2025-01-25T08:11+0100

république démocratique du congo (rdc)

attaque

mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco)

m23

rwanda

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/19/1070344245_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_79b1b600beafa92fc57e569c78c669ab.jpg

La bataille pour la ville a duré plus d'une journée. Des équipes avancées de rebelles ont réussi à s'infiltrer dans les quartiers centraux de Saké jeudi, selon le média congolais Actualité. Cependant, vendredi matin, l’armée et les milices du mouvement progouvernemental Wazalendo ont réussi à chasser les rebelles de Saké et à tenir cette ville d'importance stratégique dans la province du Nord-Kivu. Une nouvelle offensive des rebelles sur Saké avait commencé début janvier. La ville de plus de 20.000 habitants est située sur l'autoroute menant à Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu. L'année dernière, les rebelles ont tenté en vain de prendre le contrôle de Saké pour lancer une offensive sur Goma. La distance entre les deux villes s’élève à 27 kilomètres. Goma, qui compte 2 millions d'habitants, est située à la frontière avec le Rwanda.Au cours des dernières 24 heures, des unités de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) et le contingent de la Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en RDC (SAMIDRC) ont été mis en état d'alerte près de Goma. Ils ont été déplacés vers des positions avancées.Les dirigeants de la RDC ont chargé les unités d'empêcher les rebelles de s'approcher de Goma.Le Mouvement du 23 mars a été formé en 2012 par des déserteurs des forces armées congolaises. Ses détachements, formés majoritairement de Tutsis, ont lancé une offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021, avant de s’emparer de plusieurs villes et de plus de 100 villages dans le Nord-Kivu. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles.

république démocratique du congo (rdc)

rwanda

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

république démocratique du congo (rdc), attaque, mission des nations unies pour la stabilisation en rd congo (monusco), m23, rwanda