La hausse des prix du cacao n'a pas profité aux paysans africains, mais aux multinationales

"Les paysans n'ont pas accès au marché mondial" et doivent de plus supporter les coûts élevés de la production, explique à Sputnik Afrique Nicolas Agbohou... 25.01.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, l'un des problèmes clés est l'absence d'industrialisation et de transformation des matières premières sur place. En outre, la loi de l'UE sur la déforestation joue également son rôle négatif, impactant la filière du cacao. Les Européens "raisonnent par rapport à leurs propres intérêts et non pas par rapport aux intérêts des Africains". Il rappelle qu'en délocalisant sa production, l'Europe ne s'est pas tournée vers l'Afrique, mais vers l'Asie.

