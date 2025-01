https://fr.sputniknews.africa/20250125/burkina-38-militaires-decores-pour-leur-courage-1070352919.html

Burkina: 38 militaires décorés pour leur courage

Ils ont reçu différentes récompenses allant de l'Ordre de l'Étalon jusqu'à la Croix du combattant.

La cérémonie s'est tenue le 24 janvier et a été présidée par le chef d’État-major de l’Armée de terre. Il a souligné que les récompenses servaient à reconnaitre les efforts, le professionnalisme et les sacrifices consentis par ces hommes, ainsi qu’à les inciter à poursuivre leur mission. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 64ᵉ anniversaire des forces armées et la fête de l’indépendance du Burkina Faso, précise l'armée sur ses réseaux sociaux.

