Une pâte à tartiner algérienne fait le buzz à l'international

La pâte à la crème de noisettes El Mordjene de l'entreprise Cebon figure dans le Top-3 des produits les plus recherchés, selon Uber Eats. 24.01.2025, Sputnik Afrique

Cette gourmandise, fabriquée à partir d'ingrédients locaux de première qualité, a gagné le cœur des consommateurs avec sa texture onctueuse et un goût délicieux. Initialement destiné au marché local, le produit a fini par s'imposer sur les réseaux sociaux et attirer l’attention des grandes plateformes internationales. Il se classe à la 3e place derrière les framboises enrobées de chocolat et les tablettes de chocolat à la pistache de Dubaï.

