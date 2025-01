https://fr.sputniknews.africa/20250124/une-nouvelle-caserne-militaire-a-ete-inauguree-a-abuja-par-le-president-nigerian-1070335668.html

Une nouvelle caserne militaire a été inaugurée à Abuja par le Président nigérian

Le Président nigérian a inauguré le 23 janvier une nouvelle caserne militaire à Abuja.

Construit pour remédier aux pénuries de logements de l'armée, le camp militaire d'Asokoro offre un hébergement pour tous les grades.Le complexe, qui porte le nom de Bola Ahmed Tinubu, est équipé d'installations sportives et de lieux de culte.Lors de l'inauguration, Bola Tinubu a salué l'héroïsme des forces armées et a déclaré que leur bien-être est une des priorités de son administration, dont le projet des casernes témoigne."Je réaffirme mon engagement à construire une armée bien équipée et véritablement professionnelle qui incarne la fierté de notre nation", a-t-il indiqué, cité par la présidence.Le projet a été entièrement financé par le défunt lieutenant-général Taoreed Lagbaja. La construction a débuté en novembre 2022 et s'est achevée le 9 janvier.

