Moscou ne voit pas d'actions de Kiev et de l'Occident témoignant de leur volonté de négocier la paix

Les relations entre la Russie et les États-Unis sont devenues extrêmement fragiles sous l’administration Biden et sont désormais au bord de l’effondrement, a précisé Sergueï Lavrov.Le dialogue avec les États-Unis se rétablira progressivement si les Américains prennent en compte les intérêts de la Russie, sinon tout restera comme avant, a estimé le ministre.S'il était possible, sous Trump, de ramener les relations entre Moscou et Washington "à un semblant de normalité", ce serait une certaine réalisation, selon lui.

