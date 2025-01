https://fr.sputniknews.africa/20250124/lutte-antiterroriste--la-souverainete-des-etats-est-indispensable-selon-un-haut-responsable-malien-1070340022.html

Lutte antiterroriste: la souveraineté des États est indispensable, selon un haut responsable malien

Lutte antiterroriste: la souveraineté des États est indispensable, selon un haut responsable malien

Sputnik Afrique

Les actions antiterroristes entreprises par la Confédération de l'AES sont efficaces car elles ne sont pas dictées de l'extérieur, mais sont le fruit de... 24.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-24T16:08+0100

2025-01-24T16:08+0100

2025-01-24T16:10+0100

alliance des états du sahel (aes)

mali

burkina faso

niger

union africaine (ua)

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/08/1069107037_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b4abbb58a7671694ef750bbb3d808465.jpg

"Dans un futur proche, de nombreux pays africains vont s'adresser à l'état-major général de l'AES pour leur venir en aide"C'est ainsi que le vice-président de la commission de défense du conseil de transition du Mali a commenté auprès de Sputnik Afrique la création d'une nouvelle force militaire conjointe de l'AES de 5.000 hommes.Selon Fousseynou Ouattara, cette force sera "déterminante" dans la lutte contre le terrorisme dans la région.Son succès dépend, d'un côté, de l'expérience de terrain dont disposent les trois armées, et de l'autre, de la souveraineté et de l'indépendance de décision dont ils font preuve. Cela dit, les mesures antiterroristes proposées récemment par le Rwanda au Conseil de sécurité de l'Onu "ne seront efficaces que si l'Union africaine devient autonome dans son financement, dans ses agissements, et dans ses prises de décision", note Fousseynou Ouattara.Mais tant que l'UA se soumettra aux desiderata des Occidentaux, il n'y aura aucune amélioration dans le domaine sécuritaire, souligne-t-il.

mali

burkina faso

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alliance des états du sahel (aes), mali, burkina faso, niger, union africaine (ua), terrorisme