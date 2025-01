https://fr.sputniknews.africa/20250124/legypte-et-la-somalie-elevent-leurs-relations-au-niveau-de-partenariat-strategique-1070331658.html

L'Égypte et la Somalie élèvent leurs relations au niveau de partenariat stratégique

Une déclaration ad hoc a été signée jeudi au Caire par les Présidents égyptien et somalien. 24.01.2025, Sputnik Afrique

La présence de troupes égyptiennes en Somalie, dans le cadre de la nouvelle Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), ne constituera pas une menace pour les autres États, a indiqué Abdel Fattah al-Sissi. L'Égypte y participe à la demande de Mogadiscio.Les deux pays continueront de travailler conjointement pour soutenir les capacités de l'État somalien et ses institutions nationales, préserver la sécurité et la stabilité, et lutter contre les groupes terroristes et extrémistes, a déclaré M. Sissi lors de la conférence de presse.Les deux dirigeants ont également convenu de l'exemption mutuelle de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques.Au cours de l'année écoulée, l'Égypte et la Somalie ont effectué des visites bilatérales de haut niveau pour renforcer la coopération dans divers domaines tels que l'économie, l'éducation, la sécurité et la défense.

