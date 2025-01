https://fr.sputniknews.africa/20250124/le-navire-avec-le-carburant-russe-pour-la-rca-en-train-de-se-decharger-au-cameroun-apres-un-blocage-1070336761.html

Le navire avec le carburant russe pour la RCA en train de se décharger au Cameroun après un blocage

Le démarrage des opérations pour décharger les 30.000 tonnes du diesel offert à Bangui par Moscou a été confirmé ce 24 janvier par les autorités du port de... 24.01.2025, Sputnik Afrique

"Les opérations de pompage ont commencé hier et se poursuivent ce matin sans problème", ont indiqué les autorités du port de Douala sur leurs réseaux sociaux. Contrairement aux publications de certains médias, le navire MT Serenade a accosté à Limbé et non à Douala, a fait valoir le port. La cargaison avec le diesel russe a été temporairement bloquée au Cameroun à cause de l’obligation de respecter les sanctions à l'encontre de Moscou, a expliqué mardi le porte-parole de la présidence centrafricaine. Selon lui, les sanctions ne doivent pas affecter cette cargaison qui n'est pas commerciale.

