Le continent africain se sépare en deux plus vite que prévu

Le continent africain se sépare en deux plus vite que prévu

Conformément aux dernières estimations, la scission du continent africain pourrait se produire dans un délai d'un à cinq millions d'années, au lieu des... 24.01.2025, Sputnik Afrique

Une fissure est apparue dans le désert éthiopien en 2005. Actuellement, elle mesure 56 km de long et s'élargit d'un centimètre et demi par an.Selon les estimations initiales, la scission aurait dû prendre des dizaines de millions d'années. Mais ce processus pourrait se produire dans un délai d'un à cinq millions d'années, a déclaré au Daily Mail Ken Macdonald, professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara.Des fissures similaires se sont produites également au Kenya en 2018 après de fortes pluies. Des habitants ont signalé alors avoir ressenti des tremblements de terre.En passant par la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et une partie de l'Éthiopie, la dislocation pourrait aboutir à la création d'un nouveau continent appelé "nubien" ainsi qu'à l'apparition d'un nouvel océan."Les eaux de l’océan Indien pourraient pénétrer et inonder ce qui est aujourd’hui la vallée du rift est-africain", estime Macdonald.

