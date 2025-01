https://fr.sputniknews.africa/20250124/laes-doit-accelerer-la-creation-dune-monnaie-commune-de-la-confederation-1070338347.html

L'AES doit accélérer la création d'une monnaie commune de la Confédération

L'AES doit accélérer la création d'une monnaie commune de la Confédération

Sputnik Afrique

"C'est la condition sine qua non de la souveraineté monétaire et économique, par conséquent du développement économique et social", explique à Sputnik Afrique... 24.01.2025, Sputnik Afrique

Côté Niger, la croissance économique sera soutenue par la vente de produits pétroliers, de l'or et de l'uranium, souligne Issoufou Boubacar Kado Magagi. Il rappelle que le PIB du Niger devrait croître de 7,9% cette année, selon les prévisions du FMI. Cependant, cette croissance sera possible "à condition d'une utilisation rationnelle des ressources financières mobilisées et des cadres", d'après lui. En effet, les récents accords avec le FMI permettent au Niger de débloquer l'équivalent de 41 millions de dollars pour couvrir entre autres les besoins de financement extérieur du pays. M.Magagi déplore pourtant qu'"aucun changement qualitatif" ne survienne alors que Niamey est lié par des accords avec le FMI et la Banque mondiale depuis plus de 60 ans. De plus, le pays a toujours du mal à surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment au niveau du secteur de l'hôtellerie, note l'expert.

