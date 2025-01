https://fr.sputniknews.africa/20250124/la-journee-mondiale-de-la-culture-africaine-est-celebree-ce-24-janvier-1070336862.html

La Journée mondiale de la culture africaine est célébrée ce 24 janvier

La Journée mondiale de la culture africaine est célébrée ce 24 janvier

Cet événement met en avant les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines dans le monde entier. 24.01.2025, Sputnik Afrique

L’Unesco a proclamé le 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante en 2019. Son objectif est de promouvoir le patrimoine culturel africain comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix. La danse, la musique, les traditions, les arts, les langues, la gastronomie et bien d'autres volets sont mis à l'honneur ce jour-là dans les festivités hautes en couleurs, organisées dans tous les coins de la planète.

