Déchets nucléaires: l'Algérie inscrira la responsabilité de Paris dans une loi

C'est la ministre algérienne de l’Environnement Nagiba Djilali qui a fait cette annonce. 24.01.2025, Sputnik Afrique

Selon elle, la législation nationale comportera la revendication envers la France pour qu’elle assume ses responsabilités dans l’élimination des conséquences des essais nucléaires dans le sud algérien.Cette décision vise à renforcer les droits des générations actuelles et futures, dans le cadre des législations environnementales nationales, a insisté Mme Djilali.Elle a réclamé la reconnaissance des dommages importants causés à l’Algérie, particulièrement aux populations des régions touchées comme Adrar, Reggane, In Eker et d’autres localités.

