https://fr.sputniknews.africa/20250123/usa-le-nettoyage-du-marecage-ne-se-fera-qua-une-condition-qui-est-darreter-toutes-les-guerres-1070329159.html

USA: "Le nettoyage du marécage ne se fera qu’à une condition, qui est d’arrêter toutes les guerres"

USA: "Le nettoyage du marécage ne se fera qu’à une condition, qui est d’arrêter toutes les guerres"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin donne les deux conditions dont l’administration de Donald Trump... 23.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-23T17:14+0100

2025-01-23T17:14+0100

2025-01-23T17:20+0100

afrique en marche

podcasts

états-unis

donald trump

politique

monde multipolaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/17/1070328643_24:0:746:406_1920x0_80_0_0_deb942110e5ce637b75f55f945c0b732.png

USA: "Le nettoyage du marécage ne se fera qu’à une condition, qui est d’arrêter toutes les guerres" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste français François Martin donne les deux conditions dont l’administration de Donald Trump ne pourra faire l’économie si elle veut mettre en pratique sa politique de paix et de désescalade en Europe comme au Moyen-Orient : consolider le front intérieur et nettoyer le marécage.

"Si Donald Trump veut véritablement changer les États-Unis et leur redonner la place de puissance qui lui revient dans un monde multipolaire et multilatéral, il est tenu d’agir vite et efficacement dans deux directions, car il ne dispose que de deux ans, soit la période qui s’étale jusqu’à la tenue des élections de mi-mandat", affirme auprès de Radio Sputnik Afrique le géopoliticien et essayiste français François Martin, auteur de deux livres majeurs: L’Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures, l’Occident contre le reste du monde, aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.Et de souligner: "Le nettoyage du marécage ne se fera qu’à une condition préalable, qui est d’arrêter toutes les guerres en Europe et au Moyen-Orient. Car ce système, appelé à juste titre ‘la lessiveuse’par Robert Kennedy Jr, s’alimente de l’argent déversé dans ses rouages grâce aux financements des conflits déclenchés à l’étranger, sans raison valable et toujours en violation du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité [de l’Onu, ndlr]. En fait, l’establishment endette le pays et ses citoyens pour se lancer des conflits et se sucrer au passage, avant de renvoyer l’argent sous toutes formes aux politiciens qui votent les autorisations pour les guerres et les crédits y afférent".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, états-unis, donald trump, politique, monde multipolaire, аудио