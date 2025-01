https://fr.sputniknews.africa/20250123/un-prodige-malien-passionne-davions-notamment-du-su-57-assemble-lui-meme-un-drone-1070330145.html

Un prodige malien passionné d'avions, notamment du Su-57, assemble lui-même un drone

L'appareil mesure 65 cm de long, pèse près de 400 grammes et est capable de voler à une altitude de 500 mètres avec une charge de 90 grammes

Pour apprendre les bases, le jeune Malien, titulaire d'une licence en ingénierie économique et financière, a regardé des tutos sur les réseaux sociaux. Malgré cette aide, il avoue avoir rencontré "beaucoup, beaucoup de défis, notamment des problèmes liés au centre de gravité". Pour son engin Famory Diarra a choisi le Depron, matière constituée à partir de polystyrène extrudé, mais il voudrait maintenant essayer avec du plastique et du bois. Il planifie également de doter son engin d'un "système de panneaux solaires qui pourra recharger le drone en vol bas pour que le drone puisse avoir plus d'autonomie". Selon lui, ces appareils ont un rôle à jouer dans la sécurité au Mali "car les forces du mal, si elles se sentent chaque fois épiées, auront moins de champ d'action". Cependant, il prévoit de fabriquer des drones "pas seulement militaires, mais également des civils". Et ce, en plus de projets "pour améliorer la condition de vie des Maliens".

