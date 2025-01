https://fr.sputniknews.africa/20250123/paix-ou-sanctions-sputnik-decortique-avec-des-experts-la-rhetorique-de-trump-a-legard-de-moscou-1070329732.html

Paix ou sanctions: Sputnik décortique avec des experts la rhétorique de Trump à l'égard de Moscou

Paix ou sanctions: Sputnik décortique avec des experts la rhétorique de Trump à l'égard de Moscou

Sputnik Afrique

Le Président des Etats-Unis a déclaré hier qu'il ne cherchait pas à faire du mal à la Russie et a appelé à mettre fin à l'opération militaire spéciale. Il a... 23.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-23T18:17+0100

2025-01-23T18:17+0100

2025-01-23T18:17+0100

russie

états-unis

donald trump

sanctions

négociations

otan

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/06/1069078758_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_58e258d429a0d22fa8e48f254412fab1.jpg

Pour les experts, ce n'est pas uniquement l'envie de faire asseoir Moscou et Kiev à la table de négociations qui motive le nouvel occupant de la Maison-Blanche. Trump "veut convaincre le peuple américain qu'il ne fera pas de compromis et qu'il sortira gagnant de tout accord éventuel", estime Anuradha Chenoy, ancienne professeure à l'université indienne Jawaharlal Nehru. "Mais comme la Russie est en train de gagner, pourquoi succomberait-elle à la pression de Trump?", s'interroge-t-elle. Trump "a besoin de jouer avec le public américain sur la fermeté à l'égard de la Russie tout en rejetant la responsabilité du conflit sur ceux qui l'ont attisé", affirme Tom Luongo, analyste financier et géopolitique. Pour lui, si Zelensky et le Royaume-Uni sont exclus de la négociation, le résultat sera "raisonnable". Après une décennie sous sanctions, la Russie a su s'adapter en se tournant vers le Sud global et l'Asie, rappelle Paul Goncharoff, analyste financier et PDG d'un cabinet de conseil. "La sonnette d'alarme retentira à Washington et à Bruxelles lorsqu'ils réaliseront qu'ils ne sont plus irremplaçables pour le commerce et la finance, tant au sens réel qu'au sens perçu", souligne-t-il. La Russie cherchait à mettre fin à la guerre, mais Joe Biden et son administration ont échoué dans les négociations en raison de leur soutien à Kiev, insiste Iskandar Kfoury, expert en affaires russes. "La Russie n'est pas un petit pays, et elle peut arrêter la guerre si ses exigences justes et claires sont acceptées, à savoir ne pas armer l'Ukraine et ne pas la faire entrer dans l'Otan", ajoute-t-il. Moscou est prêt à un dialogue d'égal à égal et respectueux de chacun avec les États-Unis, a rappelé le porte-parole de la présidence russe en commentant les propos de Donald Trump. Le Kremlin attend des signaux de Washington, mais ils ne sont pas encore arrivés, a précisé Dmitri Peskov.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, donald trump, sanctions, négociations, otan