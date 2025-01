https://fr.sputniknews.africa/20250123/les-moments-cles-des-relations-culturelles-et-leurs-perspectives-entre-la-russie-et-djibouti--1070325097.html

Russie-Djibouti: moments clés des relations culturelles et leurs perspectives

Russie-Djibouti: moments clés des relations culturelles et leurs perspectives

L'ambassadeur de Russie à Djibouti, Mikhaïl Golovanov, aborde ce sujet dans un article intitulé "Sur le développement des relations russo-djiboutiennes dans le... 23.01.2025

Un événement important dans les relations russo-djiboutiennes en 2024 a consisté en la visite de travail à Djibouti d'une délégation russe dirigée par le ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie, Sergueï Kravtsov. Celle-ci a été précédée d'échanges au niveau des ministères de l'Éducation, d'un travail conjoint et minutieux avec les partenaires djiboutiens pour le lancement de cours de langue russe pour les membres de la Garde républicaine de Djibouti, ainsi que de l'ouverture, en septembre 2024, d'un Centre d'éducation ouverte en langue russe et d'apprentissage du russe. Cours de russeComme nous l’avions prévu, ces projets ont été extrêmement bien accueillis non seulement par les dirigeants du pays, mais aussi par les simples citoyens. Nous observons un grand intérêt et une forte demande pour les cours parmi les écoliers djiboutiens. Nous constatons l’intérêt des enfants pour la culture, l’histoire et la littérature russes. Après seulement deux mois d'apprentissage de la langue russe, nous avons écouté une fillette djiboutienne réciter sans accent un poème de Sergueï Essénine, "Un bouleau blanc". Revenant sur la visite du ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie, Sergueï Kravtsov, je voudrais mettre l'accent sur sa dimension culturelle et historique. Visite dans un lieu historiqueEn plus des rencontres avec les principaux dirigeants politiques de Djibouti – le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Mahamoud Ali Youssouf, le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud, et d'autres personnalités –, un geste symbolique de la délégation russe a été la visite du village de Sagallo dans la région de Tadjourah, en hommage aux membres défunts de l'expédition russe dirigée par le cosaque du Terek Nikolaï Achinov. Peu de gens savent que début 1889, nos ancêtres ont débarqué dans la région de ce village pour établir des contacts avec la population locale et développer avec elle des relations commerciales. La mémoire de cet événement est encore précieusement conservée par les habitants de Sagallo, comme l'ont raconté les anciens lors de leur rencontre avec notre délégation, qu'ils ont accueillie, comme à l'époque, avec du pain de maïs et du lait.Projets en communEn ce qui concerne les conversations directes entre les ministres, je souhaite souligner l'approche constructive et professionnelle de nos partenaires djiboutiens sur la discussion de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation. Nos collègues connaissent non seulement bien le système éducatif russe, mais ont également une compréhension des perspectives et des axes de coopération commune. Cela inclut la formation et le perfectionnement des enseignants, l'échange d'expériences, les échanges académiques et bien plus encore. Il est également important de noter qu'en juin 2024, le ministre de l'Éducation de Djibouti, M.M. Mahamoud, s'est rendu à Kazan pour le Forum international des ministres de l'éducation, où il a rencontré Sergueï Kravtsov et a signé avec lui un mémorandum de coopération dans le domaine de l'éducation. Je pense que le facteur de la connaissance personnelle a joué un rôle décisif dans la planification de ce voyage. Pour conclure, je voudrais souligner que les relations russo-djiboutiennes ont été établies à l'époque soviétique (en 1978). Nos pays et nos peuples sont unis par une histoire commune. Et une histoire commune, ce sont avant tout les gens, la communication et les contacts entre eux. Je suis convaincu que la Russie et Djibouti ont tout ce qu'il faut pour réaliser le potentiel de nos relations bilatérales et les utiliser au bénéfice de nos peuples.

