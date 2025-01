https://fr.sputniknews.africa/20250123/la-strategie-occidentale-de-la-terreur-ne-marchera-plus-parce-que-le-sud-global-est-deja-eveille-1070326423.html

"La stratégie [occidentale] de la terreur ne marchera plus parce que le Sud global est déjà éveillé"

L'avenir de l'Occident s'annonce sombre et il "cherche lamentablement à activer ses instruments de terreur à travers le monde", explique à Sputnik Afrique... 23.01.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, l'Occident n'a plus le contrôle sur l'agenda international. "L'Afrique a tendance à devenir de plus en plus une force dynamique sur la scène mondiale", constate-t-il. C'est vrai aussi pour l'Amérique latine et l'Asie, et tous ces peuples subissant le "diktat de la domination du monde occidental" aspirent à se joindre aux BRICS. Cependant, "le poids de l'héritage colonial pèse encore sur l'Afrique", souligne l'universitaire. M.Kaba rappelle que le partenariat avec Moscou est gagnant-gagnant et "offre des garanties". Au niveau régional, c'est l'AES qui voit grossir le "rang de l'allégeance", avec notamment le retour au pouvoir au Ghana de John Mahama, qui constitue un signal fort pour le renversement de la tendance au niveau de la CEDEAO, poursuit l'expert.

