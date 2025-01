https://fr.sputniknews.africa/20250123/kampala-espere-que-trump-retablira-lacces-commercial-preferentiel-malgre-sa-loi-anti-lgbtq-1070329053.html

Kampala espère que Trump rétablira l’accès commercial préférentiel malgré sa loi anti-LGBTQ

Kampala espère que Trump rétablira l’accès commercial préférentiel malgré sa loi anti-LGBTQ

Vingt mois après que le Président ougandais a signé la loi anti-homosexualité, en 2023, son nouvel homologue US, Donald Trump, a, quelques heures après avoir... 23.01.2025, Sputnik Afrique

Kampala envisage désormais de s’adresser à l’administration Trump pour rétablir l’accès commercial préférentiel qui lui avait été retiré en 2023 lorsque le pays a adopté des lois anti-LGBTQ."Nous allons commencer à nous entretenir avec la nouvelle administration dès que possible", a ainsi déclaré Vincent Waiswa Bagiire, secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères.Les États-Unis ont exclu l’Ouganda des bénéficiaires de l’Agoa (loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique), qui permet l'accès au marché américain à plus de 6.000 produits africains sans droits de douane. Et ce, en raison de ladite loi. En outre, la Banque mondiale a gelé de nouveaux prêts dont devait bénéficier l'Ouganda.La loi anti-LGBTQ prévoit des peines allant jusqu’à la mort pour certains actes homosexuels.

ouganda, états-unis, lgbt, commerce, afrique subsaharienne