Au Mali, le gouvernement s'acharne contre l’orpaillage illégal

La recrudescence de l’exploitation minière clandestine ruine l’économie nationale, a constaté mercredi le Conseil des ministres. 23.01.2025, Sputnik Afrique

Des groupes d’exploitants illégaux, pour la plupart étrangers, se sont en effet implantés dans le pays. Ils utilisent des équipements mécanisés sophistiqués.Par conséquent:En outre, ces activités alimentent des réseaux criminels et terroristes et attisent les tensions sociales.Pour y faire face, une série de mesures drastiques a été annoncée, rapporte la presse locale. Entre autres, le gouvernement prévoit un renforcement législatif et une coopération internationale plus intense.La répression de ses activités s'est intensifiée en 2024 avec la fermeture de 61 sites illégaux. 286 pelleteuses et 63 véhicules ont été saisis.

