Viktor Orban appelle l'UE à revoir sa position sur les sanctions antirusses

"L'heure du changement est venue", constate le Premier ministre hongrois. Pour lui, les restrictions des "bureaucrates de Bruxelles" n'ont fait que "détruire... 22.01.2025, Sputnik Afrique

Les sanctions visant Moscou n'ont pas permis de mettre fin au conflit ukrainien, ni de paralyser l'économie russe, rappelle le chef d'État sur sa page X. De plus, l'Europe n'a pas réussi à remplacer l'énergie russe par d'autres sources abordables, selon lui. Plus tôt, Viktor Orban a déclaré qu'il était temps de "jeter les sanctions par la fenêtre" et de "nouer une relation sans sanctions" avec Moscou.

