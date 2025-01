https://fr.sputniknews.africa/20250122/une-region-sud-de-la-russie-a-augmente-de-25-ses-exportations-de-cereales-vers-lafrique-en-2024-1070305876.html

Une région sud de la Russie a augmenté de 25% ses exportations de céréales vers l'Afrique en 2024

26 millions de tonnes de ces matières premières ont été expédiés vers 29 pays africains par le Kraï de Krasnodar, a indiqué le Centre fédéral d'évaluation des...

Pour la première fois, du blé a été exporté vers la Sierra Leone. Les livraisons de blé ont été reprises à destination de l'Éthiopie, de Djibouti, de la Gambie. La fourniture de lentilles a été relancée vers l'île Maurice. Au total, les céréales ont été expédiées vers plus de 60 pays via les ports de cette région russe. L'Égypte et l'Algérie font partie des principaux pays importateurs.

