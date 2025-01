https://fr.sputniknews.africa/20250122/trump-reinscrit-cuba-sur-la-liste-us-des-etats-soutenant-le-terrorisme-windhoek-condamne--1070309130.html

Trump réinscrit Cuba sur la liste US des États soutenant le terrorisme, Windhoek condamne

Trump réinscrit Cuba sur la liste US des États soutenant le terrorisme, Windhoek condamne

Il s'agit d'une décision "décevante", comme l'a déclaré Penda Naanda, directeur exécutif du ministère namibien des Relations internationales et de la... 22.01.2025, Sputnik Afrique

Elle va à l'encontre de la décision prise par l'ex-Président américain Joe Biden le 14 janvier 2025 de retirer Cuba de ladite liste, a pointé le diplomate.La Namibie, selon lui, estime que cette réinscription ne reflète pas un véritable effort de lutte contre le terrorisme, mais sert plutôt de tactique pour retarder la normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba.Les États-Unis et Cuba doivent poursuivre le dialogue comme moyen de résoudre les différends politiques de longue date. Les relations internationales doivent être guidées par la coopération et non par des menaces et des mesures coercitives unilatérales, souligne le communiqué.Il a en outre encouragé les États-Unis à adopter une approche de politique étrangère positive à l'égard de Cuba pour favoriser la coexistence pacifique entre les nations voisines.

