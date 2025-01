https://fr.sputniknews.africa/20250122/trump-pourrait-etre-vise-par-une-nouvelle-tentative-dassassinat-selon-un-philosophe-russe--1070305259.html

Trump pourrait être visé par une nouvelle tentative d'assassinat, selon un philosophe russe

Trump pourrait être visé par une nouvelle tentative d'assassinat, selon un philosophe russe

Une nouvelle tentative d'assassinat contre Trump est possible en raison d'une énorme résistance dans le pays, a estimé le philosophe russe Douguine

Cela peut se passer de nouveau car Donald Trump promet de révéler des informations sur les crimes de "l'État profond " américain, a déclaré le Alexandre Douguine. C'est ce qui touche directement les intérêts des services spéciaux, et un grand nombre de cercles très influents, explique-t-il.Des attaques terroristes et des troubles sociaux ne peuvent pas être exclus non plus pendant son mandat, a ajouté le fondateur de l'école géopolitique russe et du mouvement eurasien.

