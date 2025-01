https://fr.sputniknews.africa/20250122/les-usa-devront-mettre-la-pression-sur-kiev-non-sur-moscou-pour-arracher-un-accord-selon-un-expert-1070315956.html

Les USA devront mettre la pression sur Kiev, non sur Moscou pour arracher un accord, selon un expert

Les USA devront mettre la pression sur Kiev, non sur Moscou pour arracher un accord, selon un expert

Sputnik Afrique

Ce sera un accord entre les deux hommes [Poutine et Trump]. C'est donc réaliste. Cela peut se faire en mettant la pression principalement sur Kiev plutôt que... 22.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-22T18:01+0100

2025-01-22T18:01+0100

2025-01-22T19:18+0100

opinion

états-unis

donald trump

vladimir poutine

conflit ukrainien

joe biden

russie

keith kellogg

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/14/1070261697_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3a23be47132a5f8831e40d986d8e57a5.jpg

Il a commenté auprès de Sputnik Afrique l'information selon laquelle Trump a chargé son envoyé spécial pour l'Ukraine Keith Kellogg de résoudre le conflit dans les 100 jours suivant son investiture. Selon lui, la Russie est plus disposée à négocier, tandis que l'Ukraine, à qui l'on a fait croire qu'elle bénéficiait d'un large soutien et qu'elle pouvait commettre n'importe quelle provocation, représente un plus grand défi. Donald Trump n'est pas disposé à continuer à financer le conflit au même niveau que l'administration Biden, estime M. Munene. La motivation du nouveau Président US comprend le désir d'obtenir un prix Nobel de la paix, d'imiter Obama et de restaurer la crédibilité des États-Unis et la confiance mondiale, indique-t-il.

états-unis

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, états-unis, donald trump, vladimir poutine, conflit ukrainien, joe biden, russie, keith kellogg