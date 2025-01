https://fr.sputniknews.africa/20250122/les-actions-illegales-de-loccident-ont-cree-les-conditions-propices-au-terrorisme-en-afrique-1070301252.html

Les actions illégales de l'Occident ont créé les conditions propices au terrorisme en Afrique

Les actions illégales de l'Occident ont créé les conditions propices au terrorisme en Afrique

Les actions illégales de l'Occident ont créé les conditions propices au terrorisme en Afrique, déclare le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu. 22.01.2025, Sputnik Afrique

Ces événements ont créé "un terreau fertile pour le renforcement et la croissance du potentiel terroriste sur le continent". Le chef de la mission diplomatique russe a noté que l'hypocrisie et le double standard des différents pays dans la lutte contre le terrorisme "sont clairement évidents au Sahel, où le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres États combattent le terrorisme international presque seuls".L'Occident continue d'imposer sa présence militaire en Afrique "sous prétexte de lutter contre le terrorisme", poursuit-il. Ce alors que les pays africains en sont mécontents depuis longtemps, notamment parce que l’inefficacité de ces opérations dites antiterroristes est évidente.M. Nebenzia a également rappelé des informations provenant de pays africains et d'instances des forces de l'ordre européennes, selon lesquelles des armes fournies à l'Ukraine par des pays occidentaux tombaient entre les mains de groupes criminels et terroristes dans diverses régions du monde. "Il est grand temps d'étudier et d'évaluer en profondeur le rôle des services de renseignement ukrainiens et occidentaux dans l'organisation et l'assistance aux attaques terroristes", a noté le diplomate russe.

