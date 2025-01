https://fr.sputniknews.africa/20250122/les-10-premiers-pays-africains-au-plus-bas-taux-de-chomage-1070314087.html

Les 10 premiers pays africains au plus bas taux de chômage

Les 10 premiers pays africains au plus bas taux de chômage

Sputnik Afrique

Des pays comme le Niger, le Burundi et le Tchad ont maintenu de faibles taux de chômage grâce à des politiques qui donnent la priorité à des secteurs clés... 22.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-22T17:20+0100

2025-01-22T17:20+0100

2025-01-22T17:20+0100

chômage

afrique

classement

niger

burundi

tchad

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/16/1070313883_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ada9a97834d543c7456eaf1807dc5c86.jpg

En revanche, d’autres États comme l'Afrique du Sud, Djibouti et Eswatini enregistrent les taux de chômage les plus élevés du continent.Le top-10 des pays au taux de chômage le plus faible se présente comme suit:

afrique

niger

burundi

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chômage, afrique, classement, niger, burundi, tchad