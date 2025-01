https://fr.sputniknews.africa/20250122/lelite-liberale-est-dangereuse-a-la-veille-deventuelles-negociations-avec-lukraine-dit-douguine-1070307177.html

L'élite libérale est dangereuse à la veille d'éventuelles négociations avec l'Ukraine, dit Douguine

Une telle élite, "cocktail monstrueux de matérialisme, de cynisme, d'athéisme et d'individualisme entre l'idéologie gauchiste et l'idéologie libérale", dominait également avant le retour de Donald Trump à la présidence américaine.En effet, Trump prévoit de passer un appel avec Poutine pour discuter des pourparlers de paix en Ukraine.Le Président américain a demandé à ses collaborateurs d'organiser un entretien téléphonique avec son homologue russe peu après son investiture, rapportent les médias, citant des sources.Lors d'un rassemblement à la veille de son investiture, l'homme politique a déclaré qu'il avait l'intention de mettre fin au conflit en Ukraine et d'empêcher le début de la Troisième Guerre mondiale.

