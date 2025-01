https://fr.sputniknews.africa/20250122/le-francais-orano-sollicite-a-nouveau-larbitrage-international-contre-le-niger-1070314811.html

Le français Orano sollicite à nouveau l’arbitrage international contre le Niger

Le groupe spécialisé en uranium a annoncé avoir déposé une requête auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux... 22.01.2025, Sputnik Afrique

Ce recours fait suite à la perte de contrôle opérationnel de sa filiale locale, Somaïr, reprise par les autorités nigériennes qui en détiennent 37%, contre 63% appartenant à Orano. Le groupe évoque une aggravation de la situation financière de la Somaïr et "prévoit de réclamer des dommages et intérêts et de faire valoir ses droits sur le stock correspondant aux productions de la société". Fin décembre, le groupe avait déposé une première requête après le retrait de son permis d’exploiter le gisement d’Imouraren.

