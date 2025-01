https://fr.sputniknews.africa/20250122/lavrov-pour-regler-le-conflit-en-ukraine-il-faut-des-accords-contraignants-impossibles-a-violer-1070307433.html

Moscou: Pour régler le conflit en Ukraine, il faut des accords contraignants impossibles à violer

Moscou: Pour régler le conflit en Ukraine, il faut des accords contraignants impossibles à violer

Sputnik Afrique

Ces accords doivent prévoir un mécanisme d'impossibilité de les violer, a précisé le ministre russe des Affaires étrangères à l'issue de sa rencontre mercredi... 22.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-22T12:03+0100

2025-01-22T12:03+0100

2025-01-22T12:05+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

sergueï lavrov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/16/1069354996_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_b48a054c2f3e4037a17dc92bdbfe8dda.jpg

En Europe et aux États-Unis, on commence de plus en plus à comprendre que sans cela, il sera impossible de mettre fin au conflit, selon le chef de la diplomatie russe.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, sergueï lavrov