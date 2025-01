https://fr.sputniknews.africa/20250122/hausse-du-prix-du-cacao-les-interets-europeens-au-detriment-des-producteurs-africains-1070311810.html

Hausse du prix du cacao: les intérêts européens au détriment des producteurs africains

Hausse du prix du cacao: les intérêts européens au détriment des producteurs africains

Sputnik Afrique

Un nouveau prix maximum pour les fèves de cacao a été établi lors des échanges électroniques, à 12.987 dollars la tonne. Au micro d’Avenir Souverain, Nicolas... 22.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-22T15:55+0100

2025-01-22T15:55+0100

2025-01-22T16:18+0100

avenir souverain

podcasts

cacao

prix

production

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/16/1070310988_50:0:1870:1024_1920x0_80_0_0_a0a03013104647ebed35ad1918531573.jpg

Hausse du prix du cacao: les intérêts européens au détriment des producteurs africains Sputnik Afrique Un nouveau prix maximum pour les fèves de cacao a été établi lors des échanges électroniques, à 12.987 dollars la tonne. Au micro d’Avenir Souverain, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, nous a fait part des facteurs qui ont entraîné cette augmentation.

La production de cacao fait face à plusieurs défis, parmi lesquels figure la réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Pour Nicolas Agbohou, enseignant à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'École politique africaine de Paris, les Européens agissent en fonction de leurs propres intérêts, négligeant ceux des Africains.Actuellement, ils exercent des pressions sur les nations africaines pour atteindre les objectifs de développement durable de l'Onu. Pourtant, les producteurs ont besoin d'un soutien technique et financier afin de stabiliser leurs revenus et leur environnement.Selon M.Agbohou, il est crucial que les Africains mettent en œuvre un système de transformation locale de leurs matières premières, comme le cacao, afin d'atteindre une réelle industrialisation. Sans cette transformation, la situation des producteurs restera instable et ils continueront à vivre dans la pauvreté. Le docteur en sciences politiques exhorte les Africains à faire preuve de détermination pour interdire la vente de matières premières non transformées et viser le développement de produits finis sur le continent.Aussi dans ce numéro d’Avenir Souverain: Famory Diarra, un jeune talent de la technologie africaine originaire du Mali, qui a dirigé la conception et la production du premier avion-drone "made in Mali" durant la pandémie du Covid-19. Cette initiative a été soutenue par le Thinking Club, un laboratoire d'ingénieurs qui a donné naissance à de nombreux projets innovants, avec pour objectif d'assister les Forces armées maliennes lors de leurs missions de patrouille.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, cacao, prix, production, afrique, аудио