Une négociation entre Poutine et Trump passera par la question commerciale, selon un géopoliticien

"On ne peut pas nettoyer le marécage sans arrêter toutes les guerres. C'est un seul système, que Kennedy Jr. appelle ‘la lessiveuse’. On endette le pays, on endette les Américains pauvres et la classe moyenne pour donner énormément d’argent au système. Et le système renvoie l’argent en pluie sur les politiciens qui ont voté les crédits de guerre", explique-t-il.